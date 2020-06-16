【6月16日 Xinhua News】中国商務部によると、1～5月の中国輸出入総額は前年同期比4・9％減の11兆5400億元（1元＝約15円）、うち輸出は4・7％減の6兆2千億元、輸入は5・2％減の5兆3400億元だった。

▽新興国市場向け輸出は全体より好調

新興国市場向け輸出は2・9％減だったが、下げ幅は全体より1・9ポイント低かった。占有率は0・9ポイント上昇して49・7％。うち東南アジア諸国連合（ASEAN）は2・8％増と、全体より7・5ポイント高く、占有率は1ポイント上昇の15・1％。従来市場向け輸出は6・5％減、占有率は50・3％に下降した。

▽民間企業による輸出占有率が向上

民間企業による輸出は0・3％と微減、下げ幅は全体より4・4ポイント低く、強靭性と活力が示され、占有率は2・4ポイント上昇の52・9％。国有企業による輸出は8・4％減、外資系企業は9・4％減だった。

▽機械電気製品輸出が全体より好調

機械電気製品輸出は4・0％減となったが、下げ幅は全体より0・7ポイント低く、占有率は61・1％。うち集積回路（IC）は14・5％、コンピューターは1・8％それぞれ増加した。労働集約型製品は、新型コロナウイルスの世界的感染拡大から大きな影響を受け、アパレル、バッグ、靴、おもちゃ、家具などの輸出合計は20・3％減となった。防疫物資が輸出増を支えた。マスクのけん引で繊維製品輸出は25・5％増、医療機器は33・0％増、生薬は8・0％増となった。

▽中・西部地域の輸出占有率が上昇

中・西部地域の輸出は0・2％減ったが、下げ幅は全体より4・5ポイント低く、占有率は0・8ポイント上昇の18・4％。東部地域の輸出は5・7％減となり、下げ幅は全体より1・0ポイント高く、占有率は81・6％に下がった。

▽主要商品輸入量が増加、価格は低下

国際市場需要低迷の影響を受け、コモディティー（商品）価格が全面的に値下がりした。原油、天然ガス、銅、石炭、大豆などの輸入価格は21・2％、14・7％、6・3％、4・7％、1・7％と低下、輸入量は5・2％、1・9％、12・4％、16・8％、6・8％と上昇した。(c)Xinhua News/AFPBB News