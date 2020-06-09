【6月9日 Xinhua News】中国の自動車大手、中国第一汽車集団とドイツのフォルクスワーゲン（VW）の合弁会社、一汽大衆汽車（一汽VW）が5日発表した5月の新車販売台数は、前年同月比22・0％増の18万6777台だった。前月比では12・7％増えた。

ブランド別では、フォルクスワーゲンが前月比10・4％増の10万6368台、アウディ（輸入車を含む）が16・3％増の6万5008台、ジェッタが14・0％増の1万5401台。年初から新型コロナウイルスの影響が続く中、実店舗とオンラインを融合させた販売戦略で市場開拓を進めたことが大幅増につながった。

一汽大衆は中国主要合弁メーカーの一角で、1991年に設立された。吉林省（Jilin）長春市（Changchun）、広東省（Guangdong）仏山市（Foshan）、四川省（Sichuan）成都市（Chengdu）、山東省（Shandong）青島市（Qingdao）、天津市（Tianjin）の5カ所に生産拠点を構え、累計の生産・販売台数はともに2千万台を超える。(c)Xinhua News/AFPBB News