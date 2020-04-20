須弥山石窟の古代の壁画、大規模修復が開始 中国・寧夏回族自治区
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【4月20日 Xinhua News】中国北西部・寧夏回族自治区（Ningxia Hui Autonomous Region）の須弥山石窟で、全土から集まった文化遺産の専門家チームによる壁画の修復プロジェクトが始まった。
石窟の文化遺産管理所は、プロジェクトは4月上旬に始まっており、これほどの規模の保存、修復作業は清朝（1644～1911年）以来だと話している。
石窟内には、1500年以上前のものを含む壁画が185.47平方メートル分あるが、経年劣化や人間による破損が原因で、修復が急務だという。管理所の王璽（Wang Xi）所長は「修復チームは国内の各地から集まった文物の専門家で、可能な限り元の画風を保つ」と話した。
プロジェクトは1年間の予定で、管理所は壁画の情報を細かく記録し、今後の研究の土台にするという。
須弥山石窟はもともと南北朝時代の北魏（386～534年）後期にできたもので、162の石窟と1000体以上の仏像等があり、1982年に全国重点文物保護単位に指定された。(c)Xinhua News/AFPBB News