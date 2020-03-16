福島/廣田組、遠藤/渡辺組が全英OP制覇 バドミントン
発信地：ロンドン/英国
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【3月16日 AFP】バドミントン、全英オープン（YONEX All England Open Badminton Championships 2020）は15日、各種目決勝が行われ、女子ダブルスでは、第3シードの福島由紀（Yuki Fukushima）/廣田彩花（Sayaka Hirota）組が21-13、21-15で中国の第6シード、杜玥（Du Yue、ドゥ・ユエ）/李茵暉（Li Yinhui、リ・インフイ）組に勝利し、優勝を飾った。
男子ダブルスでは、第6シードの遠藤大由（Hiroyuki Endo）/渡辺勇大（Yuta Watanabe）組が第1シードのマーカス・フェルナルディ・ギデオン（Marcus Fernaldi Gideon）/ケビン・サンジャヤ・スカムルジョ（Kevin Sanjaya Sukamuljo）のインドネシア組を21-18、12-21、21-19で破り、栄冠に輝いた。
男子シングルスは第2シードのヴィクター・アクセルセン（Viktor Axelsen、デンマーク）が、女子シングルスは同じ第2シードの戴資穎 （Tzu Ying Tai、タイ・ツーイン、台湾）が、それぞれトップシードの周天成（Tien Chen Chou、チョウ・ティエンチェン、台湾）と陳雨菲（Yufei Chen、チェン・ユーフェイ、中国）にストレート勝ちし、大会を制している。(c)AFP