動画：ヘンリー王子夫妻が最後の公務 今月末に王室離脱
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【3月10日 AFP】今月末に英王室を離脱するヘンリー王子（Prince Harry）とメーガン妃（Meghan, Duchess of Sussex）が9日、ロンドンで開かれた英連邦記念日（Commonwealth Day）の式典で最後の公務を行った。
ヘンリー王子夫妻は、エリザベス女王（Queen Elizabeth II）ら他の王室メンバーと共にウェストミンスター寺院（Westminster Abbey）で開かれた同式典に出席し、歓声を浴びた。
エメラルドグリーンのドレスと帽子姿のメーガン妃とヘンリー王子は、女王の到着前に高官らと短い会話を交わした。ヘンリー王子と兄のウィリアム王子（Prince William）については不仲説もささやかれているが、ヘンリー王子とメーガン妃は着席する際、ウィリアム王子とその妻キャサリン妃（Catherine, Duchess of Cambridge）に挨拶をするそぶりを見せた。
ヘンリー王子夫妻の王室離脱の決定を受け、英国の多くの王室ファンの間では怒りや困惑が広がったが、夫妻は最後となった一連の公務で温かい歓迎を受けた。
映像は英BBC STUDIOS提供。(c)AFP/James PHEBY