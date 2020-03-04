ネーションズリーグ組み合わせ決定、王者ポルトガルはフランスと同組
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【3月4日 AFP】サッカーUEFAネーションズリーグ（UEFA Nations League 2020-21）の組み合わせ抽選会が3日、オランダ・アムステルダムで行われ、リーグAでは連覇を狙うポルトガルが2018年W杯ロシア大会（2018 World Cup）王者のフランスと同組に入った。
組み合わせ抽選の結果と日程は以下の通り。
■組み合わせ
―リーグA
グループ1：オランダ、イタリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド
グループ2：イングランド、ベルギー、デンマーク、アイスランド
グループ3：ポルトガル、フランス、スウェーデン、クロアチア
グループ4：スイス、スペイン、ウクライナ、ドイツ
―リーグB
グループ1：オーストリア、ノルウェー、北アイルランド、ルーマニア
グループ2：チェコ、スコットランド、スロバキア、イスラエル
グループ3：ロシア、セルビア、トルコ、ハンガリー
グループ4：ウェールズ、フィンランド、アイルランド、ブルガリア
―リーグC
グループ1：アゼルバイジャン、ルクセンブルク、キプロス、モンテネグロ
グループ2：アルメニア、エストニア、北マケドニア、ジョージア
グループ3：モルドバ、スロベニア、コソボ、ギリシャ
グループ4：カザフスタン、リトアニア、ベラルーシ、アルバニア
―リーグD
グループ1：フェロー諸島、ラトビア、アンドラ、マルタ
グループ2：ジブラルタル、リヒテンシュタイン、サンマリノ
■日程
第1節：2020年9月3日から5日
第2節：2020年9月6日から8日
第3節：2020年10月8日から10日
第4節：2020年10月11日から13日
第5節：2020年11月12日から14日
第6節：2020年11月15日から17日
準決勝、決勝：2021年6月2日、3日、6日
(c)AFP