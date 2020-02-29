【2月29日 AFP】中国中部・湖北（Hubei）省武漢（Wuhan）市で始まった新型コロナウイルスの流行では、これまでに世界59か国・地域で8万4117人の感染が確認され、うち2870人が死亡した。

　これまでに感染者が確認された国と地域を、以下にまとめた。

＜アジア太平洋地域＞

■中国本土：7万8824人

■韓国：2337人

■日本：210人

■横浜港に停泊中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス（Diamond Princess）」：705人

■シンガポール：96人

■香港：93人

■台湾：44人

■タイ：41人

■マレーシア：24人

■オーストラリア：23人

■ベトナム：16人

■マカオ：10人

■インド：3人

■フィリピン：3人

■パキスタン：2人

■カンボジア：1人

■スリランカ：1人

■ネパール：1人

■ニュージーランド：1人

＜欧州＞

■イタリア：888人

■ドイツ：53人

■フランス：41人

■スペイン：32人

■英国：19人

■スイス：15人

■スウェーデン：7人

■ロシア：5人

■オーストリア：5人

■クロアチア：5人

■ノルウェー：5人

■ギリシャ：3人

■フィンランド：2人

■ジョージア：2人

■デンマーク：2人

■オランダ：2人

■北マケドニア：1人

■ベルギー：1人

■ルーマニア：1人

■エストニア：1人

■ベラルーシ：1人

■アイスランド：1人

■リトアニア：1人

■サンマリノ：1人

■アゼルバイジャン：1人

＜中東＞

■イラン：388人

■クウェート：45人

■バーレーン：36人

■アラブ首長国連邦（UAE）：19人

■イラク：7人

■オマーン：6人

■イスラエル：5人

■レバノン：3人

■アフガニスタン：1人

＜北米＞

■米国：60人

■カナダ：11人

■メキシコ：2人

＜アフリカ＞

■エジプト：1人

■アルジェリア：1人

■ナイジェリア：1人

＜南米＞

■ブラジル：1人

(c)AFP