新型コロナウイルス、感染者が確認された国と地域（29日2時現在）
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【2月29日 AFP】中国中部・湖北（Hubei）省武漢（Wuhan）市で始まった新型コロナウイルスの流行では、これまでに世界59か国・地域で8万4117人の感染が確認され、うち2870人が死亡した。
これまでに感染者が確認された国と地域を、以下にまとめた。
＜アジア太平洋地域＞
■中国本土：7万8824人
■韓国：2337人
■日本：210人
■横浜港に停泊中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス（Diamond Princess）」：705人
■シンガポール：96人
■香港：93人
■台湾：44人
■タイ：41人
■マレーシア：24人
■オーストラリア：23人
■ベトナム：16人
■マカオ：10人
■インド：3人
■フィリピン：3人
■パキスタン：2人
■カンボジア：1人
■スリランカ：1人
■ネパール：1人
■ニュージーランド：1人
＜欧州＞
■イタリア：888人
■ドイツ：53人
■フランス：41人
■スペイン：32人
■英国：19人
■スイス：15人
■スウェーデン：7人
■ロシア：5人
■オーストリア：5人
■クロアチア：5人
■ノルウェー：5人
■ギリシャ：3人
■フィンランド：2人
■ジョージア：2人
■デンマーク：2人
■オランダ：2人
■北マケドニア：1人
■ベルギー：1人
■ルーマニア：1人
■エストニア：1人
■ベラルーシ：1人
■アイスランド：1人
■リトアニア：1人
■サンマリノ：1人
■アゼルバイジャン：1人
＜中東＞
■イラン：388人
■クウェート：45人
■バーレーン：36人
■アラブ首長国連邦（UAE）：19人
■イラク：7人
■オマーン：6人
■イスラエル：5人
■レバノン：3人
■アフガニスタン：1人
＜北米＞
■米国：60人
■カナダ：11人
■メキシコ：2人
＜アフリカ＞
■エジプト：1人
■アルジェリア：1人
■ナイジェリア：1人
＜南米＞
■ブラジル：1人
(c)AFP