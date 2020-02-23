中国の習国家主席、新型肺炎対策支援でゲイツ氏財団に謝意
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【2月23日 AFP】中国の習近平（Xi Jinping）国家主席は、米マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ（Bill Gates）氏の慈善団体「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団（Bill and Melinda Gates Foundation）」に書簡を送り、新型コロナウイルス対策への「惜しみない」支援に感謝を表明した。中国国営新華社（Xinhua）通信が22日伝えた。
ゲイツ氏の財団は今月、新型コロナウイルス感染抑制に向けた世界規模の取り組みに最大1億ドル（約110億円）を寄付すると発表した。
新華社によると、習主席はゲイツ氏への書簡で「こうした重要な時期に、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団の惜しみない寄付と、中国国民との連帯を伝える貴殿の書簡に対し深謝する」と述べた。
ゲイツ氏の財団は、感染判定や隔離、さらに感染リスクがある人々の保護やワクチンおよび診断法の開発を含めた治療への取り組みに寄付金が活用されると説明。2000万ドル（約22億3160万円）は世界保健機関（WHO）や米疾病対策センター（CDC）、中国疾病対策予防センター（CCDC）などの組織に振り向けられるとしている。(c)AFP