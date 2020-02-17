【2月17日 Xinhua News】中国上海市はこのほど、「上海市の新型コロナウイルス感染による肺炎を全力で予防・抑制し、サービス企業の安定的で健全な発展を支援する若干の政策措置」を発表した。新型肺炎を全力で予防・抑制するとともに、サービス企業の安定的で健全な発展を支援し、外資系企業にも同等の待遇を与える。

同市政府が12日に開いた記者会見で、劉敏（Liu Min）商務委員会副主任は、同措置の28カ条については既に英語版が翻訳・発表されており、同日に日本語版も発表したと述べた。

同措置には、感染予防関連重点企業に対する財政・税務支援の強化、企業の借屋賃料減免、関連の企業や個人に対する税制上の優遇措置、個人商工業者の定期定額税負担免除、従業員の医療保険料率の適切な引き下げなどが含まれるという。

統計によると、同市には現在約5万社の外資系企業がある。新型肺炎の発生後、これらの企業は感染予防・抑制活動に積極的に参加しており、主要な感染対策物資生産企業は操業・生産を前倒しで再開し、多国籍企業の地域本部は世界の資源配置を積極的に行って対策物資の海外からの輸入を拡大し、多数の外資系企業が対策物資を寄付している。(c)Xinhua News/AFPBB News