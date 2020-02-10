『パラサイト』快挙 外国語映画初の作品賞 第92回アカデミー賞
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【2月10日 AFP】米カリフォルニア州ハリウッドで9日、第92回アカデミー賞（Academy Awards）授賞式が行われ、韓国映画の『パラサイト 半地下の家族（Parasite）』が外国語映画として初めて、作品賞を受賞した。同作品は監督賞、国際映画賞、脚本賞の4部門を独占した。
今年の主要部門の結果は以下の通り。
＜作品賞＞
『パラサイト 半地下の家族』
＜監督賞＞
ポン・ジュノ（Bong Joon-ho）氏 『パラサイト 半地下の家族』
＜主演女優賞＞
レネー・ゼルウィガー（Renee Zellweger） 『ジュディ 虹の彼方に（Judy）』
＜主演男優賞＞
ホアキン・フェニックス（Joaquin Phoenix） 『ジョーカー（Joker）』
＜助演女優賞＞
ローラ・ダーン（Laura Dern） 『マリッジ・ストーリー（Marriage Story）』
＜助演男優賞＞
ブラッド・ピット（Brad Pitt） 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド（Once Upon a Time... in Hollywood）』
＜国際映画賞＞
『パラサイト 半地下の家族』（韓国）
＜脚本賞＞
ポン・ジュノ氏、ハン・チンウォン（Han Jin-won）氏 『パラサイト 半地下の家族』
＜脚色賞＞
『ジョジョ・ラビット（Jojo Rabbit）』 タイカ・ワイティティ（Taika Waititi）氏
＜長編アニメ賞＞
『トイ・ストーリー4（Toy Story 4）』
＜作曲賞＞
『ジョーカー』 ヒルドゥル・グーナドッティル（Hildur Gudnadottir）氏
＜歌曲賞＞
『ロケットマン（Rocketman）』より「(I'm Gonna) Love Me Again」
(c)AFP