動画：米女性宇宙飛行士、連続滞在記録更新し無事帰還
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【2月7日 AFP】米航空宇宙局（NASA）のクリスティーナ・コック（Christina Koch）飛行士（41）は、国際宇宙ステーション（ISS）に1年近く滞在して女性としての宇宙滞在記録を更新し、6日、地球に無事帰還した。
宇宙で328日間を過ごしたコック氏は、グリニッジ標準時（GMT）6日午前9時12分（日本時間同午後6時12分）、欧州宇宙機関（ESA）のルカ・パルミターノ（Luca Parmitano）飛行士とロシア国営宇宙開発企業ロスコスモス（Roscosmos）のアレクサンドル・スクボルソフ（Alexander Skvortsov）飛行士と共に、カザフスタンに着陸した。
米ミシガン州生まれのエンジニアであるコック氏は昨年12月28日、ペギー・ウィットソン（Peggy Whitson）飛行士による女性の宇宙連続滞在期間289日間という最長記録を塗り替えていた。
昨年3月14日に宇宙へ旅立っていたコック氏は着陸後、「今はとにかく胸がいっぱいで、うれしい」と話した。
コック氏が歴史的快挙を成し遂げたのはこれが初めてではない。昨年10月には、ジェシカ・メイヤー（Jessica Meir）飛行士と共に史上初の女性のみによる宇宙遊泳を行っていた。
映像前半はISSに別れを告げ、カザフスタンに着陸したコック氏ら。後半は着陸後笑顔を見せるコック氏。NASA TV提供。(c)AFP/Christopher RICKLETON