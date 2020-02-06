【2月6日 AFP】米カリフォルニア州ハリウッド（Hollywood）で9日に開催される第92回アカデミー賞（Academy Awards）授賞式。主要部門にノミネートされた作品や俳優、監督を図解でまとめた。

『ジョーカー（Joker）』が最多の11部門、次いで『アイリッシュマン（The Irishman）』、『1917 命をかけた伝令（1917）』、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド（Once Upon a Time... in Hollywood）』がそれぞれ10部門でノミネートされた。

　主要部門のノミネートは以下の通り。

＜作品賞＞
『フォードvsフェラーリ（Ford v Ferrari）』
『アイリッシュマン』
『ジョジョ・ラビット（Jojo Rabbit）』
『ジョーカー』
『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語（Little Women）』
『マリッジ・ストーリー（Marriage Story）』
『1917 命をかけた伝令』
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
『パラサイト 半地下の家族（Parasite）』

＜監督賞＞
ポン・ジュノ（Bong Joon-ho）氏　『パラサイト 半地下の家族』
トッド・フィリップス（Todd Phillips）氏　『ジョーカー』
サム・メンデス（Sam Mendes）氏　『1917 命をかけた伝令』
マーティン・スコセッシ（Martin Scorsese）氏　『アイリッシュマン』
クエンティン・タランティーノ（Quentin Tarantino）氏　『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

＜主演男優賞＞
アントニオ・バンデラス（Antonio Banderas）　『Pain and Glory（原題）』
レオナルド・ディカプリオ（Leonardo DiCaprio）　『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
アダム・ドライヴァー（Adam Driver）　『マリッジ・ストーリー』
ホアキン・フェニックス（Joaquin Phoenix）　『ジョーカー』
ジョナサン・プライス（Jonathan Pryce）　『2人のローマ教皇（The Two Popes）』

＜主演女優賞＞
シンシア・エリヴォ（Cynthia Erivo）　『Harriet（原題）』
シアーシャ・ローナン（Saoirse Ronan）　『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』
スカーレット・ヨハンソン（Scarlett Johansson）　『マリッジ・ストーリー』
シャーリーズ・セロン（Charlize Theron）　『スキャンダル（Bombshell）』
レネー・ゼルウィガー（Renee Zellweger）　『ジュディ 虹の彼方に（Judy）』

＜助演男優賞＞
トム・ハンクス（Tom Hanks）　『A Beautiful Day in the Neighborhood（原題）』
アンソニー・ホプキンス（Anthony Hopkins）　『2人のローマ教皇』
アル・パチーノ（Al Pacino）　『アイリッシュマン』
ジョー・ペシ（Joe Pesci）　『アイリッシュマン』
ブラッド・ピット（Brad Pitt）　『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

＜助演女優賞＞
ローラ・ダーン（Laura Dern）　『マリッジ・ストーリー』
スカーレット・ヨハンソン　『ジョジョ・ラビット』
フローレンス・ピュー（Florence Pugh）　『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』
マーゴット・ロビー（Margot Robbie）　『スキャンダル』
キャシー・ベイツ（Kathy Bates）　『リチャード・ジュエル（Richard Jewell）』

＜外国語映画賞＞
Corpus Christi（原題）』（ポーランド）
Honeyland（原題）』（北マケドニア）
『レ・ミゼラブル（Les Miserables）』（フランス）
『Pain and Glory（原題）』（スペイン）
『パラサイト 半地下の家族』（韓国）

＜長編アニメ賞＞
『ヒックとドラゴン　聖地への冒険（How to Train Your Dragon: The Hidden World）』
『失くした体（I Lost My Body）』
『クロース（Klaus）』
Missing Link（原題）』
『トイ・ストーリー4（Toy Story 4）』

＜脚本賞＞
ライアン・ジョンソン（Rian Johnson）氏　『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密（Knives Out）』
ノア・バームバック（Noah Baumbach）氏　『マリッジ・ストーリー』
サム・メンデス氏、クリスティ・ウィルソン・ケアンズ（Krysty Wilson-Cairns）氏　『1917 命をかけた伝令』
クエンティン・タランティーノ氏　『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
ポン・ジュノ氏、ハン・チンウォン（Han Jin-won）氏　『パラサイト 半地下の家族』

＜脚色賞＞
スティーヴン・ザイリアン（Steven Zaillian）氏　『アイリッシュマン』
タイカ・ワイティティ（Taika Waititi）氏　『ジョジョ・ラビット』
トッド・フィリップス氏、スコット・シルヴァー（Scott Silver）氏　『ジョーカー』
グレタ・ガーウィグ（Greta Gerwig）氏　『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』
アンソニー・マクカーテン（Anthony McCarten）氏　『2人のローマ教皇』

＜作曲賞＞
アレクサンドル・デスプラ（Alexandre Desplat）氏　『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』
ヒルドゥル・グーナドッティル（Hildur Gudnadottir）氏　『ジョーカー』
ランディ・ニューマン（Randy Newman）氏　『マリッジ・ストーリー』
トーマス・ニューマン（Thomas Newman）氏　『1917 命をかけた伝令』
ジョン・ウィリアムズ（John Williams）氏　『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け（Star Wars: The Rise of Skywalker）』

＜歌曲賞＞
『トイ・ストーリー4』より「I Can't Let You Throw Yourself Away
『ロケットマン（Rocketman）』より「(I'm Gonna) Love Me Again
Breakthrough（原題）』より「I'm Standing With You
『アナと雪の女王2（Frozen II）』より「Into The Unknown
『Harriet』より「Stand Up

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