【1月27日 AFP】米カリフォルニア州ロサンゼルスで26日、第62回グラミー賞(Grammy Awards)の授賞式が行われ、ビリー・アイリッシュ(Billie Eilish)が主要4部門を独占した。アイリッシュが昨年、同4部門にノミネートされたときはまだ17歳で、グラミー賞史上最年少だった。

会場となったステープルズ・センター(Staples Center)は、同日、ロサンゼルス郊外で発生したヘリコプター墜落事故で死亡した米プロバスケットボール(NBA)の元スーパースター、コービー・ブライアント(Kobe Bryant)氏が所属していたロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)の本拠地ステープルズ・センター(Staples Center)で、会場周辺では同氏をしのんで涙を見せる人の姿も多数見られた。授賞式では、2016年に急死した故プリンス(Prince)と、昨年銃で撃たれて亡くなったラッパーのニップジー・ハスル(Nipsey Hussle)、そしてブライアント氏をたたえるパフォーマンスも披露された。

主要部門の受賞結果は以下の通り。

<年間最優秀アルバム賞>

「When We All Fall Asleep, Where Do We Go?」 ビリー・アイリッシュ

<年間最優秀レコード賞>

「Bad Guy」 ビリー・アイリッシュ

<年間最優秀楽曲賞>

「Bad Guy」 ビリー・アイリッシュ、フィニアス・オコネル(Finneas O'Connell)

<最優秀新人賞>

ビリー・アイリッシュ

<最優秀ミュージックビデオ賞>

「Old Town Road」 リル・ナズ・X(Lil Nas X)feat. ビリー・レイ・サイラス(Billy Ray Cyrus)

<最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞>

「When We All Fall Asleep, Where Do We Go?」 ビリー・アイリッシュ

<最優秀ラップ・アルバム賞>

「Igor」 タイラー・ザ・クリエイター(Tyler, The Creator)

<最優秀ロック・アルバム賞>

「Social Cues」 「ケイジ・ジ・エレファント(Cage The Elephant)」

<最優秀R&Bアルバム賞>

「Ventura」 アンダーソン・パーク(Anderson .Paak)

<最優秀オルタナティブミュージック・アルバム賞>

「Father Of The Bride」 「ヴァンパイア・ウィークエンド(Vampire Weekend)」

