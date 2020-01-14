米アカデミー賞 『ジョーカー』が最多11部門ノミネート
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【1月14日 AFP】第92回アカデミー賞（Academy Awards）候補が発表され、『ジョーカー（Joker）』が最多の11部門、次いで『アイリッシュマン（The Irishman）』『1917 命をかけた伝令（1917）』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド（Once Upon a Time ... in Hollywood）』がそれぞれ10部門でノミネートされた。授賞式は2月9日に米ハリウッド（Hollywood）で行われる。
主要部門のノミネートは以下の通り。
＜作品賞＞
『フォードvsフェラーリ（Ford v Ferrari）』
『アイリッシュマン』
『ジョジョ・ラビット（Jojo Rabbit）』
『ジョーカー』
『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語（Little Women）』
『マリッジ・ストーリー（Marriage Story）』
『1917 命をかけた伝令』
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
『パラサイト 半地下の家族（Parasite）』
＜監督賞＞
ポン・ジュノ（Bong Joon-ho）氏 『パラサイト 半地下の家族』
トッド・フィリップス（Todd Phillips）氏 『ジョーカー』
サム・メンデス（Sam Mendes）氏 『1917 命をかけた伝令』
マーティン・スコセッシ（Martin Scorsese）氏 『アイリッシュマン』
クエンティン・タランティーノ（Quentin Tarantino）氏 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
＜主演男優賞＞
アントニオ・バンデラス（Antonio Banderas） 『Pain and Glory（原題）』
レオナルド・ディカプリオ（Leonardo DiCaprio） 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
アダム・ドライヴァー（Adam Driver） 『マリッジ・ストーリー』
ホアキン・フェニックス（Joaquin Phoenix） 『ジョーカー』
ジョナサン・プライス（Jonathan Pryce） 『2人のローマ教皇（The Two Popes）』
＜主演女優賞＞
シンシア・エリヴォ（Cynthia Erivo） 『Harriet（原題）』
シアーシャ・ローナン（Saoirse Ronan） 『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』
スカーレット・ヨハンソン（Scarlett Johansson） 『マリッジ・ストーリー』
シャーリーズ・セロン（Charlize Theron） 『スキャンダル（Bombshell）』
レネー・ゼルウィガー（Renee Zellweger） 『ジュディ 虹の彼方に（Judy）』
＜助演男優賞＞
トム・ハンクス（Tom Hanks） 『A Beautiful Day in the Neighborhood（原題）』
アンソニー・ホプキンス（Anthony Hopkins） 『2人のローマ教皇』
アル・パチーノ（Al Pacino） 『アイリッシュマン』
ジョー・ペシ（Joe Pesci） 『アイリッシュマン』
ブラッド・ピット（Brad Pitt） 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
＜助演女優賞＞
ローラ・ダーン（Laura Dern） 『マリッジ・ストーリー』
スカーレット・ヨハンソン 『ジョジョ・ラビット』
フローレンス・ピュー（Florence Pugh） 『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』
マーゴット・ロビー（Margot Robbie） 『スキャンダル』
キャシー・ベイツ（Kathy Bates） 『リチャード・ジュエル（Richard Jewell）』
＜外国語映画賞＞
『Corpus Christi（原題）』（ポーランド）
『Honeyland（原題）』（北マケドニア）
『レ・ミゼラブル（Les Miserables）』（フランス）
『Pain and Glory（原題）』（スペイン）
『パラサイト 半地下の家族』（韓国）
＜長編アニメ賞＞
『ヒックとドラゴン 聖地への冒険（How to Train Your Dragon: The Hidden World）』
『失くした体（I Lost My Body）』
『クロース（Klaus）』
『Missing Link（原題）』
『トイ・ストーリー4（Toy Story 4）』
＜脚本賞＞
ライアン・ジョンソン（Rian Johnson）氏 『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密（Knives Out）』
ノア・バームバック（Noah Baumbach）氏 『マリッジ・ストーリー』
サム・メンデス氏、クリスティ・ウィルソン・ケアンズ（Krysty Wilson-Cairns）氏 『1917 命をかけた伝令』
クエンティン・タランティーノ氏 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
ポン・ジュノ氏、ハン・チンウォン（Han Jin-won）氏 『パラサイト 半地下の家族』
＜脚色賞＞
スティーヴン・ザイリアン（Steven Zaillian）氏 『アイリッシュマン』
タイカ・ワイティティ（Taika Waititi）氏 『ジョジョ・ラビット』
トッド・フィリップス氏、スコット・シルヴァー氏（Scott Silver） 『ジョーカー』
グレタ・ガーウィグ（Greta Gerwig）氏 『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』
アンソニー・マクカーテン（Anthony McCarten）氏 『2人のローマ教皇』
＜作曲賞＞
アレクサンドル・デスプラ（Alexandre Desplat）氏 『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』
ヒルドゥル・グーナドッティル（Hildur Gudnadottir）氏 『ジョーカー』
ランディ・ニューマン（Randy Newman）氏 『マリッジ・ストーリー』
トーマス・ニューマン（Thomas Newman）氏 『1917 命をかけた伝令』
ジョン・ウィリアムズ（John Williams）氏 『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け（Star Wars: The Rise of Skywalker）』
＜歌曲賞＞
『トイ・ストーリー4』より「I Can't Let You Throw Yourself Away」
『ロケットマン（Rocketman）』より「(I'm Gonna) Love Me Again」
『Breakthrough（原題）』より「I'm Standing With You」
『アナと雪の女王2（Frozen II）』より「Into The Unknown」
『Harriet』より「Stand Up」
(c)AFP