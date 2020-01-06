ゴールデン・グローブ賞に『ジョーカー』のホアキン、作品賞は『1917 命をかけた伝令』
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【1月6日 AFP】第77回ゴールデン・グローブ賞（Golden Globe Awards）授賞式が5日、米カリフォルニア州ビバリーヒルズ（Beverly Hills）のビバリー・ヒルトン・ホテル（Beverly Hilton Hotel）で行われ、映画部門では『1917 命をかけた伝令（1917）』がドラマ部門の作品賞、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド（Once Upon a Time ... in Hollywood）』がコメディー/ミュージカル部門の作品賞を受賞した。
その他、『ジョーカー（Joker）』のホアキン・フェニックス（Joaquin Phoenix）がドラマ部門の主演男優賞、『ジュディ 虹の彼方に（Judy）』のレニー・ゼルウィガー（Renee Zellweger）が同主演女優賞、『ロケットマン（Rocketman）』のタロン・エジャトン（Taron Egerton）がコメディー/ミュージカル部門の主演男優賞、『フェアウェル（The Farewell）』のオークワフィナ（Awkwafina）が同主演女優賞、『パラサイト 半地下の家族（Parasite）』が外国語映画賞を獲得した。
主要部門の受賞結果は以下の通り。
■映画部門
＜作品賞（ドラマ）＞
『1917 命をかけた伝令』
＜作品賞（コメディー/ミュージカル）＞
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
＜主演男優賞（ドラマ）＞
ホアキン・フェニックス 『ジョーカー』
＜主演女優賞（ドラマ）＞
レニー・ゼルウィガー 『ジュディ 虹の彼方に』
＜主演男優賞（コメディー/ミュージカル）＞
タロン・エジャトン 『ロケットマン』
＜主演女優賞（コメディー/ミュージカル）＞
オークワフィナ 『フェアウェル』
＜助演男優賞＞
ブラッド・ピット（Brad Pitt） 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
＜助演女優賞＞
ローラ・ダーン（Laura Dern） 『マリッジ・ストーリー（Marriage Story）』
＜監督賞＞
サム・メンデス（Sam Mendes） 『1917 命をかけた伝令』
＜脚本賞＞
クエンティン・タランティーノ（Quentin Tarantino） 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
＜外国語映画賞＞
『パラサイト 半地下の家族』
■テレビ部門
＜作品賞（リミテッド・シリーズ）＞
「チェルノブイリ（Chernobyl）」
＜作品賞（ドラマ）＞
「サクセッション（Succession）」
＜作品賞（コメディー/ミュージカル）＞
作品賞 「Fleabag フリーバッグ（Fleabag）」
(c)AFP