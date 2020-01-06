【1月6日 AFP】第77回ゴールデン・グローブ賞（Golden Globe Awards）授賞式が5日、米カリフォルニア州ビバリーヒルズ（Beverly Hills）のビバリー・ヒルトン・ホテル（Beverly Hilton Hotel）で行われ、映画部門では『1917 命をかけた伝令（1917）』がドラマ部門の作品賞、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド（Once Upon a Time ... in Hollywood）』がコメディー/ミュージカル部門の作品賞を受賞した。

　その他、『ジョーカー（Joker）』のホアキン・フェニックス（Joaquin Phoenix）がドラマ部門の主演男優賞、『ジュディ　虹の彼方に（Judy）』のレニー・ゼルウィガー（Renee Zellweger）が同主演女優賞、『ロケットマン（Rocketman）』のタロン・エジャトン（Taron Egerton）がコメディー/ミュージカル部門の主演男優賞、『フェアウェル（The Farewell）』のオークワフィナ（Awkwafina）が同主演女優賞、『パラサイト 半地下の家族（Parasite）』が外国語映画賞を獲得した。

　主要部門の受賞結果は以下の通り。

■映画部門

＜作品賞（ドラマ）＞
『1917 命をかけた伝令』

＜作品賞（コメディー/ミュージカル）＞
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

＜主演男優賞（ドラマ）＞
ホアキン・フェニックス　『ジョーカー』

＜主演女優賞（ドラマ）＞
レニー・ゼルウィガー　『ジュディ　虹の彼方に』

＜主演男優賞（コメディー/ミュージカル）＞
タロン・エジャトン　『ロケットマン』

＜主演女優賞（コメディー/ミュージカル）＞
オークワフィナ　『フェアウェル』

＜助演男優賞＞
ブラッド・ピット（Brad Pitt）　『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

＜助演女優賞＞
ローラ・ダーン（Laura Dern）　『マリッジ・ストーリー（Marriage Story）』

＜監督賞＞
サム・メンデス（Sam Mendes）　『1917 命をかけた伝令』

＜脚本賞＞
クエンティン・タランティーノ（Quentin Tarantino）　『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

＜外国語映画賞＞
『パラサイト 半地下の家族』

■テレビ部門

＜作品賞（リミテッド・シリーズ）＞
「チェルノブイリ（Chernobyl）」

＜作品賞（ドラマ）＞
「サクセッション（Succession）」

＜作品賞（コメディー/ミュージカル）＞
作品賞　「Fleabag フリーバッグ（Fleabag）」

(c)AFP