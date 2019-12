【12月20日 Xinhua News】中国湖北省(Hubei)武漢市(Wuhan)でこのほど、長江企業家フォーラムが開催された。中欧国際工商学院湖北校友会(同窓会)や長江商学院(Cheung Kong Graduate School of Business)湖北校友会、および北京大学(Peking University)、清華大学(Tsinghua University)、復旦大学(Fudan University)、武漢大学(Wuhan University)、華中科技大学(Huazhong University of Science and Technology)、上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University)などの湖北校友会に所属する800人余りの企業家が参加し、共同で商機を開拓、長江経済ベルトの発展に焦点を当てた。同窓会組織のつながりを活用して母校や校友、社会に収益をもたらす経済活動「校友経済」が、再び注目を集めている。

複数の校友会で責任者を務める卓爾ホールディングスの閻志(Yan Zhi)董事長は、今回、名門8校の同窓生が初めて同市に集結したと紹介。企業家の同窓生らが商業資源をつなげ、イノベーションの原動力を集約する「校友経済」は、新たな発展のエネルギーを活性化させると述べた。

12月初め同市で開催された北京大学校友グローバルフォーラムでは、70億元(1元=約16円)の投資プロジェクトが締結された。

長江商学院の甘潔(Gan Jie)副院長は、校友経済は教育と産業の深い結びつきを通じて科学技術イノベーションを促進し、より先進的な生産力を生み出すとの考えを示した。

武漢大学副校長の周葉中(Zhou Yezhong)氏は「校友経済」は新しい経済形態として、価値観の同調性、参加者の開放性、企業発展の将来性などの特徴を持つことから地方政府も非常に注目・重視しており、効果的な対策による発展を推進していくべきとの見方を示した。(c)Xinhua News/AFPBB News