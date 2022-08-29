セレーナ・ウィリアムス、グランドスラム23勝の軌跡
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【8月29日 AFP】女子テニスのセレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）が飾った、オープン化以降では史上最多となる23度の四大大会（グランドスラム）優勝を振り返る。
23勝の内訳は全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament）7勝、全仏オープン（French Open）3勝、ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon）7勝、全米オープン（US Open Tennis Championships）6勝。
1勝目：1999年 全米オープン
決勝の相手：マルチナ・ヒンギス（Martina Hingis、スイス）
スコア：6-3、7-6（7-4）
2勝目：2002年 全仏オープン
決勝の相手：ヴィーナス・ウィリアムス（Venus Williams、米国）
スコア：7-5、6-3
3勝目：2002年 ウィンブルドン選手権
決勝の相手：ヴィーナス・ウィリアムス
スコア：7-6（7-4）、6-3
4勝目：2002年 全米オープン
決勝の相手：ヴィーナス・ウィリアムス
スコア：6-4、6-3
5勝目：2003年 全豪オープン
決勝の相手：ヴィーナス・ウィリアムス
スコア：7-6（7-4）、3-6、6-4
6勝目：2003年 ウィンブルドン選手権
決勝の相手：ヴィーナス・ウィリアムス
スコア：4-6、6-4、6-2
7勝目：2005年 全豪オープン
決勝の相手：リンゼイ・ダベンポート（Lindsay Davenport、米国）
スコア：2-6、6-3、6-0
8勝目：2007年 全豪オープン
決勝の相手：マリア・シャラポワ（Maria Sharapova、ロシア）
スコア：6-1、6-2
9勝目：2008年 全米オープン
決勝の相手：エレナ・ヤンコビッチ（Jelena Jankovic、セルビア）
スコア：6-4、7-5
10勝目：2009年 全豪オープン
決勝の相手：ディナラ・サフィナ（Dinara Safina、ロシア）
スコア：6-0、6-3
11勝目：2009年 ウィンブルドン選手権
決勝の相手：ヴィーナス・ウィリアムス
スコア：7-6（7-3）、6-2
12勝目：2010年 全豪オープン
決勝の相手：ジュスティーヌ・エナン（Justine Henin、ベルギー）
スコア：6-4、3-6、6-2
13勝目：2010年 ウィンブルドン選手権
決勝の相手：ベラ・ズボナレワ（Vera Zvonareva、ロシア）
スコア：6-3、6-2
14勝目：2012年 ウィンブルドン選手権
決勝の相手：アニエスカ・ラドワンスカ（Agnieszka Radwanska、ポーランド）
スコア：6-1、5-7、6-2
15勝目：2012年 全米オープン
決勝の相手：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka、ベラルーシ）
スコア：6-2、2-6、7-5
16勝目：2013年 全仏オープン
決勝の相手：マリア・シャラポワ
スコア：6-4、6-4
17勝目：2013年 全米オープン
決勝の相手：ビクトリア・アザレンカ
スコア：7-5、6-7（6-8）、6-1
18勝目：2014年 全米オープン
決勝の相手：キャロライン・ウォズニアッキ（Caroline Wozniacki、デンマーク）
スコア：6-3、6-3
19勝目：2015年 全豪オープン
決勝の相手：マリア・シャラポワ
スコア：6-3、7-6（7-5）
20勝目：2015年 全仏オープン
決勝の相手：ルーシー・サファロバ（Lucie Safarova、チェコ）
スコア：6-3、6-7（2-7）、6-2
21勝目：2015年 ウィンブルドン選手権
決勝の相手：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）
スコア：6-4、6-4
22勝目：2016年 ウィンブルドン選手権
決勝の相手：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）
スコア：7-5、6-3
23勝目：2017年 全豪オープン
決勝の相手：ヴィーナス・ウィリアムス
スコア：6-4、6-4
(c)AFP