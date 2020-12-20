【12月20日 AFP】サッカーAFCチャンピオンズリーグ（AFC Champions League）の歴代優勝クラブ。

2003年：アル・アイン（Al Ain、アラブ首長国連邦〈UAE〉）

2004年：アル・イティハド（Al-Ittihad Club、サウジアラビア）

2005年：アル・イティハド

2006年：全北現代モータース（Jeonbuk Hyundai Motors、韓国）

2007年：浦和レッドダイヤモンズ（Urawa Red Diamonds

2008年：ガンバ大阪（Gamba Osaka

2009年：浦項スティーラース（Pohang Steelers、韓国）

2010年：城南一和（Seongnam Ilhwa、韓国）

2011年：アル・サード（Al-Sadd、カタール）

2012年：蔚山現代（Ulsan Hyundai、韓国）

2013年：広州恒大（Guangzhou Evergrande、中国）

2014年：ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ（Western Sydney Wanderers、オーストラリア）

2015年：広州恒大

2016年：全北現代モータース

2017年：浦和レッドダイヤモンズ

2018年：鹿島アントラーズ（Kashima Antlers

2019年：アル・ヒラル（Al Hilal、サウジアラビア）

2020年：蔚山現代

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